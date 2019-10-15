الصين تنتظر العرض الأول لفيلم Terminator: Dark Fate









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يتوقع أن تصبح الصين السوق الرئيسي لأحدث إنتاجات شركتي باراماونت وسكاي دانس بإعتبار أن الجزء السابق من الفيلم 'Terminator: Genisys' حقق أرباحاً في الصين فاقت أرباحه في أميركا الشمالية.

الفيلم السادس من سلسلة أفلام Terminator والذي يحمل عنوان Dark Fate سيبدأ عرضه في الأول من نوفمبر المقبل في الصين بالتزامن مع عرضه في بقية أنحاء العالم.

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يقوم جيمس كامرون بإنتاج الفيلم بينما يتولى إخراجه تيم ميللر كما تعود ليندا هاميلتون لإداء دور سارة كونور الى جانب ارنولد شوارزنيغر بدوره الاسطوري.

حقق الجزء الخامس من الفيلم 113 مليون دولار في الصين حين طرحه عام 2015 مقابل 89.7 مليون دولار في أميركا الشمالية.