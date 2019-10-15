مي دياب زوجة نكدية شكاكة في مسرحية "حلاوة شمسنا" بالمعهد العالي للفنون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الفنانة الشابة مي دياب شخصية " سلمي شباك " الزوجة الشكاكة النكدية التي لا تثق في نفسها في العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي الساخر " حلاوة شمسنا " من تأليف أحمد نبيل إخراج نور صالح . المسرحية عرضت من قبل في مهرجان المسرح العربي وستعرض علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية يومي الخميس والجمعة المقبلين في الساعة السادسة مساء بإشراف الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية . مسرحية " حلاوة شمسنا " من تأليف أحمد نبيل وإخراج نور صالح وتمثيل مي دياب ويوسف وليد ووليد العطار وعمر صالح وتغريد عبدالرحمن ومحمد نصر ومنة الفيومي ومحمود شيكا ومحمد زيزو ونشوي عبدالرحيم .

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