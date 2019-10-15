شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أيام قرطاج الموسيقية يختتم فعالياته الجمعة 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فعالياته يوم الجمعة 18 أكتوبر وتعلن جوائز دورته السادسة التي تتنافس على جوائزه 13 مجموعة موسيقية منها تسع فرق تونسية وأربع فرق أجنبية من فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وعقب افتتاح المهرجان كانت قد تواصلت سهراته وحفلاته في مدينة الثقافة بعد حفل الافتتاح مع أمين بوحافة والاوركسترا السمفوني التونسي بقيادة محمد بوسلامة وفي رحاب قصر البارون انطلقت إبداعات فرقة الرشيدية بسوسة بادراة محمد علي بالشيخ وجوق للمالوف والموسيقى المغاربية بقيادة فتحي بوسنينة.



حفلات وسهرات ايام قرطاج الموسيقية

كما قدمت وفاء الحرباوي عرض "بين البينين" وصابرين جنحاني بعرض "زي" في اطار المسابقة الرسمية أما نهاية السهرة فكانت مع الأنغام الثورية للفنان الجزائري أمازيغ كاتب.

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وكرم المهرجان في افتتاحه روح الفنانة التونسية الراحلة منيرة حمدي، كما كرمت إدارة المهرجان الفنانين الراحلين رشيد طه من الجزائر وحسن الدهماني من تونس والفلسطينية ريم البنا.