شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مختبر محلي لحفظ وترميم الأفلام بالأرجنتين والان مع التفاصيل

قررت مؤسسة الأرجنتين الوطنية للأفلام السمعية البصرية (INCAA) ووزارة الثقافة في مدينة بوينس آيرس، بناء أول مختبر محلي لحفظ وترميم الأفلام.

ووقع وزير الثقافة إنريك أفوجادرو، ورالف هايك، رئيس "INCAA"، الاتفاقية التي ستشهد إقامة متحف "بابلو دوكروس هيكين" السينمائي في بوينس آيرس، بالتعاون مع "سينماتيكا ديل أرشيفو إي دي إماجين ناسيونال".

وبحسب مجلة "فارايتي"، بدأ البناء بالفعل في المختبر المنخفض المستوى الذي سيعمل على ضمان الحفاظ على مجموعة أفلام المتحف، وكذلك المحفوظات السمعية البصرية الوطنية.

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ويوظف المختبر أحدث تقنيات معالجة الأفلام وترميمها، لاستعادة المحفوظات وفقا لمعايير الجودة الدولية، ما يضمن استقلالية في عملية معالجة واستعادة التراث السمعي البصري الغني للأرجنتين.

وسيضم المختبر منشآت للتعامل مع المواد الرطبة والجافة، ومختبرا بصريا، ومساحة للتجارب الكيميائية مع الصور، ومرافق النسخ، والمعدات اللازمة لنقل العمل إلى صيغ مركبات أخرى.

وقام مجموعة تقنيون من الأرجنتين والبرتغال ومكتبة السينما التابعة لمكتبة الأمم المتحدة في المكسيك باستشارات حول خطط المختبر، للاستفادة من تجارب مؤسسات أخرى مماثلة في البرتغال والسويد وإسبانيا والمكسيك وغيرها.