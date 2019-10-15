هذه حقيقة مرض الفنان حسين فهمي

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول مرض الفنان المصري حسين فهمي وتعرّضه في الآونة الأخيرة لوعكة صحية شديدة، خاصة بعد غيابه عن زفاف ابنة شقيقه مصطفى فهمي وهو ما زاد الفضول والتساؤل لدى الجمهور حول حالة الفنان الصحية.
وأشارت نهال عنبر أنها تواصلت مع الفنان حسين فهمي وهو يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي أمراض، وعندما أرادت الاطمئنان عليه قابل الإشاعة بالضحك.
وكان آخر ظهور فني للفنان حسين فهمي خلال مشاركته في فيلم “الكويسين” إلى جانب كل من أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وشيرين رضا وغيرهم من النجوم.
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