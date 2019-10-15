تيم حسن يظهر بدوره الجديد “العميد” من جامعة البلمند

متابعة بتجـــــــــــرد: انطلق منذ نحو شهر تصوير بعض مشاهد مسلسل “العميد” وهو من بطولة النجم السوري تيم حسن والممثلين كميل سلامة وكاريس بشار، في إحدى الجامعات ببيروت.

وكشف الممثل نبيل عساف أن تصوير هذه المشاهد تم في جامعة البلمند، معلناً انضمامه إلى فريق العمل، ونشر صوراً من موقع التصوير وعلّق: “عندما يراني باسم السلكا ضمن رؤيته الإخراجية ويضعني كمال بو نصّار داخل عدسته كمدير تصوير، ولا أستطيع أن أغفل اسم أكثم حمادة ضمن المتابعة الدرامية”.

ويؤدي حسن دور عميد في الجامعة، فيما يجسد سلامة شخصية مستشاره، ووفق المعلومات، فإنّ القيّمين على العمل شددوا على عدم تسريب أية معلومة متعلقة بأحداثه الدرامية المتوقع أن تضمّ مفاجآت كثيرة ليس فقط على صعيد القصة وإنما أيضاً على صعيد الممثلين.