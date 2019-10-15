تكريم دريد لحام وهاني رمزي وداوود حسين في "الدار البيضاء للفيلم"

كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن احتفاء الدورة الثانية، التي تنطلق الجمعة، بالكوميديا في السينما العربية، وتكريم عدد من نجوم وصناع الأعمال الكوميدية في العالم العربي.





وقالت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إن "الأفلام الكوميدية رسمت الابتسامة على وجوه الملايين في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، ورأينا أنه من المهم أن نحتفي بقيمة الكوميديا التي تمنح عشاق السينما حالة من البهجة".





وأضافت: "لذلك سيتم تكريم عدد من نجوم الكوميديا العرب في حفل الافتتاح، وهم: النجم السوري الكبير دريد لحام، والنجم المصري هاني رمزي، والنجم الكويتي داوود حسين، ومن المغرب النجمان عزيز داداس وزهور سليماني".

Advertisements





وتابعت: "إضافة إلى تكريم المخرج المغربي الكبير محمد عبدالرحمن التازي، والمخرج السوداني الكبير سعيد حامد في حفل الختام".





وأشارت إلى تنظيم ندوة بعنوان "الكوميديا السياسية في السينما العربية" بمشاركة عدد من السينمائيين العرب، ومن المقرر مناقشة عدد من الأفلام الكوميدية ذات الصبغة السياسية.





يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول، وينطلق بعرض الفيلم المصري "يوم وليلة" في عرضه الأول بالعالم العربي، من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وبطولة خالد النبوي ودرة وأحمد الفيشاوي وحنان مطاوع.