- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني زوجة الفنان التركي مراد يلدريم، بوستر مسلسل زوجها الجديد "رامو" عبر حسابها في إنستغرام مُعلّقة: "فخورة بيك حبيبي واتمنى لكم النجاح والتوفيق في المسلسل".
واعتادت الباني دعم زوجها بشكل مستمرّ في مسيرته الفنية كما تحرص باستمرار على نشر صورهما الرومانسية، والتي تكشف عن متانة علاقتهما.
هذا ويستعدّ يلدريم لعرض مسلسله الجديد، والذي يعود به بعد غياب طويل عن الدراما التلفزيونية، ومنذ بداية التصوير وقع صناع المسلسل في أزمة بعد انسحاب المخرج مصطفى شوقي دوغان من تصوير العمل بعد أسبوع واحد على بدئه بسبب أزمة وقعت في كواليس التصوير لم يتمّ الكشف عن تفاصيل.
الشّركة المنتجة تداركت الأمر على الفور وتعاقدت مع المخرج ياغيز آلب اكايدين والذي سبق وأنْ أخرج مسلسل العهد من أجل استكمال التصوير دون أيّ تأخير.
وكان يلدريم قد انسحب مؤخرًا من تقديم برنامج من سيربح المليون بنسخته التركية، من أجل التفرّغ لتصوير مسلسل رامو ليحلّ مكانه الفنان كنان أوغلو، إذْ يحرص يلدريم نجم مسلسل "عاصي" الشّهير أنْ تكون عودة للدراما قوية وناجحة دون أي مشاكل أو انشغالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان الباني تدعم زوجها مراد يلدريم بعودته للتلفزيون بهذه الكلمات الرومانسيّة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.