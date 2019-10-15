تعرفي علي حكايات حسن حسني في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان القدير حسن حسني بعيد ميلاده، الموافق مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من عام 1931.

حسني تألق في السينما والمسرح والتلفزيون، وله طابعه الخاص وطلته المتميزة، يجيد الكوميديا والتراجيديا، أينما حل أبدع، وقتما بدأ لا تريده أن ينتهي، متخصص في سرقة الكاميرا، وبارع في أن يحوز على رضاك.

نرصد في التقرير التالي حكايات عن الفنان القدير حسن حسن في عيد ميلاده..

العمل من أجل الفلوس

قال في برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة"، إنه عمل في بعض الأفلام من أجل المال فقط، رغم معرفته أنها أدوار سيئة، مشيرًا إلى أن المسرح هو الأهم بالنسبة له.

وأضاف أنه عمل مع يوسف وهبي في مسرحية "نور الظلام"، وكان وهبي مصابًا برعشة الكبر، وكانت الرعشة تنتابه في الكواليس ومدير المسرح كان يسنده للدخول إلى المسرح، وبمجرد دخوله تنتهي الرعشة، ويشعر إنه إنسان جديد.

- أحب أدواره لقلبه

قال إن دور "القرداتي" في فيلم "سارق الفرح" للمخرج داوود عبدالسيد، من أحب الأدوار إلى قلبه، ورغب في تقديمه حتى لو لم يحصل على أجر.

- حكايته مع الملكة فريدة

حكى حسني في ندوة تكريمه بالمسرح المكشوف، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، عن موقف جمعه بالملكة فريدة في باريس، عندما ذهب مع فرقة المسرح القومي لتقديم مسرحية "إيزيس وأوزوريس"، برفقة الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالله غيث.

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وأضاف: "عقب انتهاء العرض، صعدت الملكة فريدة لتصافحنا، وطلبت أن تتصور معي، ولم أصدق أن الملكة التي كنت أهتف باسمها وأنا طفل في ميدان عابدين، تطلب أن تلتقط معي صورة، وكانت معها الصحفية آمال بكير"، لافتًا إلى استغراب آمال من عدم سؤاله عن الصورة ليحتفظ بها، موضحًا أنه لا يحب الظهور ولا يبحث عنه.

النكسة

في الندوة نفسها، قال حسني إنه التحق بفرقة المسرح العسكري التابعة للجيش، وزامله في هذه الفرقة الفنان الراحل حسن عابدين.

مضيفًا أنه اكتشف مع مرور الوقت أنه بات ممثلًا لا يعرفه أحد، حيث حرمته الفرقة من الانتشار الذي يحلم به كل ممثل، حتى جاءت "النكسة" هزيمة 1967، لتتفجر موهبته بصدور قرار حل الفرقة، ليكون من حقه بعد ذلك البحث عن الفرصة التي يتمناها.

تمثاله أثار الجدل

تسبب تمثال للفنان حسن حسني في حالة من الجدل بعد توقيع نحات التمثال محمود فؤاد على الصور المتداولة للتمثال، ما جعل البعض يعيد نشر الصور ويتساءل: "يعني ده مش حسن حسني" ويؤكد آخرون أنه حسن حسني، فيما رد عليهم آخرون: "ده تمثال لحسن حسني لكن النحات اسمه محمود فؤاد".

واستقبل حسني، النحات محمود فؤاد، خريج كلية الفنون الجميلة بالمنيا، في منزله بالقاهرة، لتسلم التمثال الذي نحته لوجهه.

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