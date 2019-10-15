تعليق مؤثر من أحمد السقا على حرائق لبنان

القاهرة - لايف ستايل
تضامن الفنان احمد السقا مع شعب لبنان بعد امتداد حرائق الغابات لبعض منازل الاهالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وغرد احمد السقا عبر تويتر: "اللهم احفظ لبنان وشعبها #لبنان_يحترق".
ولقيت تغريدة أحمد السقا ردود فعل واسعة من متابعية عبر تويتر، وجاءت التعليقات بين "يارب" و "اللهم احفظ لبنان و استرها يا رب" و "اللهم ما احفظ لنا كل تراب الاراضي العربيه".
يأتي ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.
وأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.
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