نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها من كواليس فيلم "لص بغداد" برفقة الفنان محمد إمام، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر. وعلقت ياسمين رئيس على الصورة قائلة: "من لص بغداد وإحنا في الفضاء في رحلة اكتشاف المريخ.. دعواتكم". فيلم "لص بغداد" تشارك ياسمين رئيس في بطولته إلى جانب محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد خالد موسى Advertisements قد يهمك ايضاً: الفنانة ياسمين رئيس تخرج من بطولة مسرحية "الملك لير" ياسمين رئيس تكشف أن أولويتها السينما وليس التلفزيون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس تنشر صورة مع محمد إمام من كواليس "لص بغداد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.