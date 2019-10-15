محمد صبحي يؤكد أن لينين الرملي رفيق كفاح وأول المكرمين بـ«50 سنة مسرح»

كشف الفنان محمد صبحي أن الكاتب الكبير لينين الرملي على رأس قائمة المكرمين في الاحتفال باليوبيل الذهبي لفرقتي وسيكون أول المكرمين في احتفالية "50 سنة مسرح" لأنه رفيق الكفاح والمشوار الفني وحققنا سويا نجاحات كثيرة في المسرح.

وأشار محمد صبحي أن قائمة المكرمين كبيرة جدا وتشمل مؤلفين ومخرجين وممثلين ومهندسي ديكور ومصممي ملابس ورواد في الحركة الفنية من مختلف الأجيال فمنهم مثلا طلعت حرب وثروت عكاشة.

ويُذكر أن الثنائي محمد صبحي ولينين الرملي قدما عددا من المسرحيات الناجحة التي أصبحت من كلاسيكيات المسرح المصري وجزءًا من وجدان جمهوره وهى: "انتهى الدرس يا غبي" و"على بيه مظهر" و"المهزوز" و"أنت حر" و"الهمجى" و"تخاريف" و"وجهة نظر" و"بالعربى الفصيح".

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