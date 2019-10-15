مروة ناجي تعرب عن شعورها بالفخر وهي تغني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعربت الفنانة مروة ناجى عن سعادتها البالغة بالحفل الذي غنت فيه أمس بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكري أكتوبر, بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكشفت مروة ناجى أنها شعرت بالفخر وهى تغنى أمام السيد الرئيس في هذه الإحتفالة الهامة التي حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفني والإعلامي ومن رجال الدولة والقوات المسلحة.

وأضافت الفنانة مروة ناجى أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التي قدمتها خلال الحفل , سواء الأغنية المنفردة " مصرحاربت "كلمات: محمد البوغة , ألحان، شريف إسماعيل, وتوزيع : أمجد معتز, وتريات : هشام نبوى, وهندسة صوتية، ماهر صلاح".

أو الدويتو الغنائى "عشان نبنيها ونعمر"، رؤية وتوزيع، "حمادة البيلى, وهندسة صوتية: خالد رؤوف والذي قدمته مع كل من النجم حكيم والنجم الأردني عمر عبد اللات والفنانة هلا رشدى, فلقد أكدت مروة ناجى أن ردود الأفعال التي وصلتها حول الأغاني أبهرتها سواء في قاعة الاحتفال أثناء الحفل, أوبعد انتهائه عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستيجرام".

وأعربت ناجى أيضا عن سعادتها بمشاركة أبنائها الغناء ضمن الكورال الذي قدم معها أغنية " مصر حاربت " وهى المرة الأولى التى يشاركها فيها أولادها آدم وآسر الغناء.

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من جهه أخرى، أكدت الفنانة الشابه أن التحضير والبروفات والتسجيل لأغاني الاحتفالية قد إستغرق ما يقرب من شهر ونصف, حيث تم عمل البروفات والتسجيل بكل من مسرح الجلاء وقصر المنارة بالتجمع الخامس والميكس والماستر في استديوهات "صوت الحب" بالهرم و"سيشن" في مدينة نصر, حيث كان المجهود جبار على حد وصفها , والذي إستمر حتى قبل الحفل بساعات قليلة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الفنانة مروة ناجى أغاني وطنية , فلقد تألقت سابقا فى أكثر من حفل قدمت خلالهم " أم الشهيد " وحدوته " وهى الأغاني التي حققت شعبية كبيرة خلال فترات وجيزة

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