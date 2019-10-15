شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام حول الـ joker فى تصويت جائزة الأوسكار رغم نجاحاته الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أعضاء الأكاديمية أو جائزة الأوسكار عن حالة من الأفكار المختلطة حول فيلم " Joker" حيث أنهم واقعين في فخ، إعطائه فرصة المشاركة في الجائزة أو لا، حيث يكشف فيلم الـ Joker، قصة من أهم القصص لأحد أكثر الأشرار في مجلة سي دي كوميكس، الذى يعد عنصر أساسى من أفلام باتمان، ولكن كان ذلك دون معرفة القصة الحقيقة حوله.

ويشعر الكثير من متابعى الفيلم بالفضول لمعرفة ما إذا كان سيتم ذكر الفيلم، أو عناصر منه، في نهاية العام من قبل أعضاء أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية "الأوسكار"، والذين شارك بعضهم في مهرجانات البندقية أو تورونتو أو نيويورك.

وبالفعل دافع عدد قليل من أعضاء الأكاديمية علنًا عن الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، أشاد عضو فرع الممثلين كريس روك به على Twitter ووصفه بأنه "لا يصدق" و "تحفة"، بينما قام مايكل موور، عضو فرع الأفلام الوثائقية، بنشر صورة على موقع الصور إنستجرام وعلق "تحفة سينمائية."

لكن الكثيرين من أعضاء الأكاديمية يشعرون بالحيرة حول الفيلم، بالإضافة إلى أن بعضا منهم لديه تحفظات بسبب ما يدور عنه الفيلم، بسبب مشاهد العنف، والتي يخافون أن تتحول إلى شيء طبيعي أو مبرر إذا تم ترشيح الفيلم لأى من الجوائز، بالإضافة إلى ذلك بسبب أن بعض مشاهدى الفيلم أكدوا تعاطفهم مع الشخصية، والجزء الأخر شعر بالأكتئاب بسبب آرثر فيلك.

إضافة إلى ذلك أن الفيلم يرصد حالات قد تحدث إلى أي من الأشخاص، ومن الممكن أن يستخدمه الأشخاص المضطربين كـ وسيلة للدفاع عن طريقتهم، جنبا إلى جنب مع شعور بعض من الأعضاء الذين شاهدوا الفيلم ببعض الاضطرابات منذ أول لقطات العمل، مما جعلهم يشعرون بعد الراحة.

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ولذلك إلى الان لم يتم تقرير سواء سيتم إدارج العمل في جوائز الكاديمة، او سيتم استبعاده، بالرغم من الإداء المبهر الذى ظهر به خواكين فينيكس، جنبا إلى جنب كل صناع العمل الذين لم يظهروا على الشاشة، مثل المسؤولين عن الأزياء والمكياج، الإضاءة، والموسيقى التصويرية وغيرهم، حسبما نشر موقع "hollywoodreporter".

قام بإخراج العمل تود فيليبس، مخرج فيلم Hangover، وبطولة خواكين فينيكس الذى لعب دور "آرثر فليك" المضطرب نفسيا، ومصاب بأمراض عقلية، والذي أصبح في نهاية المطاف عدو باتمان اللدود بسبب العقبات التي واجهته في حياته، وحقق الفيلم رقما قياسيا جديدا في شباك التذاكر، حيث طرح في الرابع من أكتوبر الجارى في دور العرض المختلفة حول العالم، وحقق إيرادات وصلت إلى 543 مليون دولار حول العالم في 10 أيام.

وجاء نجاح الفيلم في دور العرض المختلفة حول العالم وفى الولايات المتحدة خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة، بعد أن استحوذ الفيلم على عناوين الصحف على نطاق واسع.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.