شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعرض مسلسلها الجديد High School Musical: The Musical على 3 شبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Disney + عن العرض الأول لمسلسلها التلفزيوني الجديد High School Musical: The Musical: The Series ، والذى سيتم بثه على كل من قنوات ديزنى، و ABC، و Freeform، ومن المقرر أن يطرح في 12 نوفمبر القادم.

تتبع الكوميديا الموسيقية مجموعة من طلاب الدراما وأعضاء هيئة التدريس في إيست هاي، مدرسة يوتا الثانوية حيث تم تصوير فيلم" هاي سكول ميوزيكال "الأصلي، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".

مسلسل High School Musical: The Musical: The Series من بطولة جوشوا باسيت، أوليفيا رودريجو، كيت رينرز، مات كورنيت، دارا رينيه، جوليا ليستر، فرانكي أ. رودريجيز، لاري سبرستين، مارك سانت سير.

واستوحت ديزنى فكرة المسلسل التلفزيوني من سلسلة الأفلام التابعة لنفس الشركة، والتي كانت تحمل نفس الاسم، " High School Musical ".

ويذكر أنه تستعد ديزن لـ طرح مسلسل الأكشن المنتظر Star Wars Mandalorian "The Mandalorian"، المقرر عرضه على شبكة Disney+ يوم 12 نوفمبر المقبل.

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ومن المقرر إن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع، العمل من بطولة بيدرو باسكال، بريندان وأين.

ويدورالمسلسل بعد انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهرمحارب آخرفي عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثارمصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.