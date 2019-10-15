محمود حافظ عن "الممر": اتدربنا بسلاح حقيقي ومفيش أكتر من إن الرئيس يكرمنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان محمود حافظ، عن سعادته بتكريم أبطال وصناع فيلم "الممر"، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة تحت عنوان: "أكتوبر..إرادة وتحدي".

وقال حافظ، إنه مجرد طلب الرئيس رؤية أبطال العمل، وسام على صدور كل من شاركوا في الفيلم، موضحًا: "هو فيه إيه أكتر من أن رئيس الدولة بيكرمنا؟".

وأضاف حافظ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شخصية "الصول إسماعيل" ستظل من الشخصيات التي يعتز بها على المستوى الشخصي، مؤكدًا أنه مهما قدم شخصيات وأدوارًا، ستظل تجربة "الممر" من التجارب التي تركت أثرًا طيبًا في نفسه وبصمة خاصة في تاريخه الفني، خاصة وأن هذا العمل يؤرخ تاريخ مصر.

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وعن العمل مع المخرج شريف عرفة، قال "حافظ"، إن عرفة "بروفيسور" في عمله، فضلًا عن روحه الطيبة موضحًا: "رجل محترم قبل أي شيء ويحب الممثل ويحب شغله ويوجه كل شخص منا وحريص على أن نخرج أفضل ما لدينا خلال العمل".

وعن أجواء العمل والتدريبات التي خضعوا لها أثناء الاستعداد للفيلم، قال حافظ، إن فريق العمل خضع لتدريبات الصاعقة لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة حصلت حالة من الترابط بين الفنانين وبعضهم البعض، موضحًا: "كنا أسرة واحدة وكيانًا واحدًا، وخايفين على بعض لحد مننا يتصاب أو يجراله حاجة لأننا كنا بنتدرب بالسلاح الحي".

وردًا على إن كان خضع لتدريبات بحرية منفصلة نظرًا لطبيعة الدور الذي كان يجسده، قال "حافظ"، إنه خضع للتدريبات في مدرسة الصاعقة، مشيرًا إلى أن هناك بعض التشابه في التدريبات، وإنه قبل تصوير أي مشهد، كان يجلس مع أحد القيادات لشرح وتبسيط الشخصية البحرية، موضحًا: "كنت بنفذ توجيهاتهم وتعليماتهم قبل البدء في التنفيذ".

وأثنى الرئيس عبدالفتاح السيسي على فيلم "الممر" والمجهود المبذول فيه، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وتحدي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.​