محمود قابيل: تركت الفن من أجل الكلية الحربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:
قال الفنان محمود قابيل، إنه من مواليد القاهرة ثم انتقل مع والده للإسكندرية، والتحق هناك بمدرسة ليسيه الفرنسية وله شقيقين.
وتابع قابيل، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنه عاش طفولة سعيدة في الإسكندرية، لأنها كانت مدينة تحتوي كل الثقافات.
وأوضح، أنه كان معجب ببطولات القادة العسكريين مثل نابليون، مشيرًا أن عائلة والدته كلها ضباط جيش.
وأضاف أن المخرج الراحل يوسف شاهين، أخذه من يده وذهب به إلى معهد السينما واختبر ونجح، وتم قبوله في الكلية الحربية، ففضل الكلية الحربية على الفن.
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