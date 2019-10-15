تراند اليوم : «رقصة ساخنة وقبلات».. فنانة مصرية تقتحم المسرح وتبهر راغب علامة...

تجاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفنانة مصرية شهيرة، وهي تقتحم المسرح بشكل مفاجئ داخل احد الفنادق وتقوم بأداء رقصة ساخنة وتقبيل المطرب راغب علامة.

وأشعلت الفنانة المصرية منة فضالي الأجواء في حفل الفنان اللبناني راغب علامة الذي أقيم على هامش ختام عرض أزياء المصمم أيمن لحموني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وصعدت منة على المسرح بشكل مفاجئ أثناء تقديم راغب أغنية “اللي بعنا خسر دلعنا” وقدمت وصلة رقص أتبعتها باحتضان الفنان اللبناني الذي تفاعل مع رقصها وشاركها اللحظة أمام الحاضرين.

وشهد الحفل حضور مجموعة من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، ومن جانبها نشرت منة صورة لها مع راغب من الحفل الذي أقيم أمس السبت، عبر “إنستغرام” وعلقت عليها قائلة: “بحبك.. دائمًا أنت الأفضل.. حبيبي”.

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