تراند اليوم : سعودي يتسبب في سقوط أنغام على المسرح وتفقد وعيها..هذا ما فعله...

تعرضت الفنانة المصرية أنغام إلى موقف محرج، حيث فقدت وعيها وسقطت على المسرح أثناء إحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.
حيث تمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.
وقالت أنغام "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".
يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يجمعها مع المطرب وائل جسار، يوم الخميس 14 تشرين الثاني المقبل.