تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو من حفلة فرقة BTS في الرياض والتي أقيمت الجمعة الماضي، وكشف المقطع لحظة طيران عضو من الفرقة في الهواء وذلك من خلال استعراضات الفرقة التي أدتها في الحفل.
وصاحب طيران عضو فرقة BTS الشهيرة صراخ فتاة سعودية قائلة: “يارب يطيح علي” مما جعل رواد مواقع التواصل يسخرون من ردة فعل الفتاة.
والجدير بالذكر أن هاشتاغ حفلة BTS في الرياض تصدر الترند العالمي، وذكر نجوم الفرقة بأنهم سعداء بالتواجد في السعودية ويرغبون في تكرار هذه الاحتفالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: معجبة تصرخ أثناء طيران نجم فرقة BTS في الرياض.. يارب يطيح علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.