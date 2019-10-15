شاهد: معجبة تصرخ أثناء طيران نجم فرقة BTS في الرياض.. يارب يطيح علي

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر مقطع فيديو من حفلة فرقة BTS في الرياض والتي أقيمت الجمعة الماضي، وكشف المقطع لحظة طيران عضو من الفرقة في الهواء وذلك من خلال استعراضات الفرقة التي أدتها في الحفل.

وصاحب طيران عضو فرقة BTS الشهيرة صراخ فتاة سعودية قائلة: “يارب يطيح علي” مما جعل رواد مواقع التواصل يسخرون من ردة فعل الفتاة.

والجدير بالذكر أن هاشتاغ حفلة BTS في الرياض تصدر الترند العالمي، وذكر نجوم الفرقة بأنهم سعداء بالتواجد في السعودية ويرغبون في تكرار هذه الاحتفالية.