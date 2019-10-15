كريم فهمي: حياتي الخاصة خط أحمر

متابعة بتجــــــــــــرد: فتح الفنان كريم فهمي قلبه لبرنامج “عرب وود” المذاع على قنوات روتانا، وبالرغم من تصريحاته السابقة لإحدى القنوات بأن حياته الشخصية خط أحمر، إلا إنه كان الوضع مختلف مع “عرب وود” والتي خصَها ببعض تفاصيل حياته الشخصية.

كما تحدّث فهمي عن علاقته بزوجته، ودورها في حياته، وعن تأثير والديه في شخصيته. وروى تفاصيل علاقته بأخيه أحمد ودوره في حياته.

لمعرفة المزيد عن مشاهير الفن تابعونا على برنامج “عرب وود”.