بالوثائق.. إنذار بشطب بوسي من "الموسيقيين المصرية"

كشف أشرف مسعود، محامي الزوج السابق للمطربة الشعبية المصرية بوسي، تقدمه بطلب إلى نقابة المهن الموسيقية بتاريخ ٢١ أبريل/نيسان لعام ٢٠١٩، منذراً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شطب عضوية المطربة بعد صدور أحكام قضائية ضدها.

وأوضح أشرف مسعود المحامي أن هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية لم يتخذ الإجراءات اللازمة، موضحاً أنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار النائب العام المصري قراراً بمنع المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان والشهيرة بـ"بوسي"، من السفر وعدم مغادرة البلاد، بسبب الأحكام الصادرة ضدها.

وجاءت الأحكام كالتالي: "الحكم بحبسها ٣ سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه بدون رصيد واجب التنفيذ، حكم غيابي صادر من محكمة الهرم بالحبس ٣ سنوات و١٠٠ ألف جنيه كفالة، لإصدار شيك بمبلغ ١٥ مليون جنيه".

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وأكد أشرف مسعود، محامي الزوج السابق للمطربة بوسي، في تصريحات صحفية، أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، لإصدارها شيكاً بمبلغ ١٠ ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في 3 شيكات بمبلغ ٢٧ مليوناً، إلى ٩ سنوات سجناً.







