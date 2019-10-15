وسام فارس يحقق رغبة “ناهي” ويلجأ الى وهب الأعضاء

بعد أن استطاع الممثل اللبناني وسام فارس أن يحدث بلبلة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال دور “ناهي” في مسلسل “بالقلب” عبر شاشة الـLBCI ، ووفاته نتيجة رصاصة طائشة في الحلقة الثالثة من العمل، كانت الصدمة الثانية والأهم ضمن أحداث المسلسل وهي “وهب الأعضاء” التي كانت أمنية وطلب من ناهي قبل وفاته.

في هذه الرسالة الإنسانية الرائعة التي تركت بصمة مهمة في قلوب المشاهدين والتي أراد كاتب العمل طارق سويد ايصالها من خلال هذه الشخصية، حوّل فارس منها الى حقيقة مؤثرة حيث أنه لجأ الى اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة NOD ليساهم في وهب أعضائه، ونشر فيديو عبر صفحته الخاصة على انستغرام تحت عنوان “كيف تخلص حياة 8 أشخاص بأقل من 5 دقائق” ليخبر فيه جمهوره عن أهمية وهب الأعضاء.

بهذه المبادرة يكون فارس قد حوّل من شهرته الى رسالة هادفة نحو تشجيع متابعيه وجمهوره للأعمال الانسانية، وأكد أن الدراما اللبنانية يمكن أن تكون حقيقية، تمسّ قلوب الناس وتصبح رسالة توعية نحو أمور قد تخلص حياة كثيرون كوهب الأعضاء كما فعل “وسام فارس” محققاً بذلك رغبة “ناهي”.