مشاهير عرب يعانون من فوبيا غريبة.. أحدهم يفزع من المانجو! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يرسم الجمهور صورة مثالية عن نجومه المفضّلين، ولكنّ هذه الصورة لا تكون حقيقة طوال الوقت، لأن هؤلاء النجوم بشر مثلنا يعانون الأمراض والآلام. ولكنّ الغريب أنّ بعض النجوم تلازمهم فوبيا غريبة، ويعانون منها في حياتهم.
وكشف عدد من مشاهير نجوم الفنّ عن معاناتهم من بعض الأشياء التي تمثل "فوبيا" بالنسبة إليهم، ويخافون منها، بالرغم من أنّ كلمة "فوبيا" تُعدّ مرضًا نفسيًا يخاف فيها الشخص من أشياء ليست مخيفة في الأصل.
وترصد "فوشيا" في الفيديو التالي أبرز النجوم الذين يعانون من فوبيا غريبة.
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