كارلا حداد تردّ على منتقدي مشهدها مع جورج قرداحي: عيب عليكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافعت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن نفسها، بعد تعرّضها لهجوم شرس من متابعيها على السوشال ميديا، بسبب قيامها بدهس العنب بقدميها لعصره وهي ترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة "من أول ما تلاقينا"، موضّحة أنّ هذه الطريقة تقليدية، وأنّ العنب تمّ إرساله لصنع الخلّ، ولم يتمّ رميه كما اعتقد الكثيرون.

وكتبت حداد في تغريدة عبر "تويتر" :"كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى.. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها"

وتابعت: "عيب عليكن الشّتم .. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ.. وشكرا".

وكان الإعلامي اللبناني جورج قرداحي ومواطنته الإعلامية كارلا حداد قد تعرّضا لهجوم حاد بعد عرض حلقة Fi male يوم أمس، والذي تقدّمه الأخيرة على قناة LBCI اللبنانية، وذلك بعد قيامهما بعصر العنب بقدميها.

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في البداية دعت حداد ضيفها الإعلامي جورج قرداحي لعصر العنب الموضوع في وعاء كبير على الطريقة التقليدية باستخدام قدميه، ليتجاوب معها على الفور ويقوم بهرس العنب مُرتديًا "حذاء".

فيما قرّرت حداد التدخّل بعملية عصر العنب بخلع حذائها وهرس العنب، راقصة على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة "من أول ما تلاقينا".

وأثارت هذه الفقرة حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب قيام كلّ من قرداحي وحداد بدهس العنب بقدميهما.