شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "رحلة سعيدة" بالإسكندرية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة و التجوال بالمسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تجري البروفات النهائية لعرضها الجديد " رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي، استعدادا لافتتاحه بنهاية شهر أكتوبر الجاري بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وقال محمد مرسي مخرج المسرحية إن العرض يدور داخل أتوبيس مسافر الى رحلة لمدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

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جدير بالذكر ان عرض " رحلة سعيدة" يستعد عقب افتتاحه بالاسكندرية لخطة تجوال تتضمن جامعات و مدارس و مراكز ثقافية بالوجه البحري بمحافظات الإسكندرية و البحيرة و الغربية و المنوفية ، و ذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، و التي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، و تشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث .

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، أحمد حسني، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقى محمد شحاتة،إضاءة إبراهيم الفرن،استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.