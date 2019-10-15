شكرا لقرائتكم خبر عن درة تنتهى من تصوير مشاهدها فى "بلا دليل" بعد 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة درة من تصوير مشاهدها فى مسلسل "بلا دليل" بعد 20 يوما، حيث تواصل تصوير مشاهدها فى العديد من الأماكن المتفرقة وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان خالد سليم ونيقولا معوض واسلام جمال وآخرون من النجوم.

ومن ناحية أخرى، أعلنت درة عن بداية عرض مسلسلها "بلا دليل"، منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

وتخوض درة بالمسلسل ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد تقديمها "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته لبلبة، فاروق الفيشاوى، نسرين أمين، أحمد حاتم، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.