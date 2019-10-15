وفاة شقيق علا الفارس

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن وفاة شقيقها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نعته فيها وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس …له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن اللهم لا اعتراض”.
يشار إلى ان الفارس كانت أعلنت خلال الفترة الماضية عن إنتهاء تعاقدها مع مجموعة قنوات “mbc” عام 2019، وأشارت الى أنها سبق وتقدّمت بإستقالتها عام 2017 من القناة، إلا أنه تم تعطيل التعاقد.
وإنضمت إلى شبكة “bein” القطرية لتقديم برنامج “علا شو”.
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