راشد الماجد يُهدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أغنية جديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي ​راشد الماجد​ أغنية جديدة تحمل اسم “​باني الإنسان​” إهداءً إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أغنية “باني الإنسان” من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، مكساج جاسم محمد، تسجيل المهندس ماجد صالح، إيقاعات سمير القطان.

الجدير ذكره ان راشد الماجد كان قد طرح مؤخرا اغنية “طبع السعودي” وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر واحد، وألحان سهم، وتوزيع رأفت أحمد، وإيقاعات أحمد العنوه، وقبلها طرح اغنية “صباحي انت” من كلمات الشاعرة الإماراتية “جموح”، ومن ألحان فايز السعيد.