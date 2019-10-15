كلب كيفانتش تاتليتوغ مصاب بالسرطان

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت إحدى الصفحات على “تويتر” التي تنشر أخبار المشاهير الأتراك، أن الكلب الخاص بالنجم التركي كيفانتش تاتليتوغ ليس على ما يرام.

وذكرت الصفحة أن كلبه تم تشخيصه بالسرطان ويعاني من ورم خبيث في الدماغ.

ونشرت الصفحة أيضاً أن تاتليتوغ سافر الى الولايات المتحدة الأميركية أخيراً من أجل إخضاع كلبه للعلاج. وتجدون النجم التركي برفقة كلبه في الصورتين المرفقتين.