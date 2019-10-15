إصابة حبيب قريبة ملك إسبانيا بـ”نطحة ثور”.. وفيديو يوثق الحادث الأليم!

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب مصارع الثيران الإسباني غونثالو كاباييرو، 27 عاماً، بجروح خطرة بعدما نطحه ثور خلال مصارعة ثيران في مدريد بمناسبة العيد الوطني الإسباني.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب، وهو حبيب ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيكتوريا فيديريكا، للنطح من الثور في الفخذ الأيسر، ما تسبب له بجرحين.

وأخضع الأطباء الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل، ومن ثم نقل إلى المستشفى.