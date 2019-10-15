متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب مصارع الثيران الإسباني غونثالو كاباييرو، 27 عاماً، بجروح خطرة بعدما نطحه ثور خلال مصارعة ثيران في مدريد بمناسبة العيد الوطني الإسباني.
وفي التفاصيل، تعرض الشاب، وهو حبيب ابنة شقيقة ملك إسبانيا فيكتوريا فيديريكا، للنطح من الثور في الفخذ الأيسر، ما تسبب له بجرحين.
وأخضع الأطباء الجريح لعملية جراحية بعد تخديره بالكامل، ومن ثم نقل إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة حبيب قريبة ملك إسبانيا بـ”نطحة ثور”.. وفيديو يوثق الحادث الأليم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.