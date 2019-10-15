إطلالة صادمة لـ زهرة الخرجي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تسببت الفنانة الكويتية، زهرة الخرجي، في صدمة لمتابعيها حيث ظهرت وهي حليقة الرأس تماما.

وظهرت الخرجي في فيديو هي تضع على رأسها شعرًا مستعارًا، قبل أن تنزعه لتبين رأسها الأصلع تمامًا. ونشرت الخرجي مقطع الفيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وكتبت بتعليقها عليه “كوني متفائلة”.

واحتوى المقطع على توضيح، جاء فيه “زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل”.

وقالت الخرجي “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروه. لكل امرأه اهتمي بالفحص المبكر. كوني قوية واطمئني على نفسك”.

يذكر أن سرطان الثدي يأتي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، وهو نادرا ما يصيب الرجال، إلا أنه أكثر شيوعا بين النساء.