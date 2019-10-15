تغريدة غامضة لـ نيكول سابا تثير الجدل

اثارت الفنانة نيكول سابا الجدل بعدما غرّدت مشيرة بما معناه أن ما من شيء يستحق في هذه الحياة، معتبرة ان أهم شيء الصحة وان يعيش بطمأنينة وسلام وأي شي آخر “طز” بحسب تعبيرها.

وقالت نيكول عبر حسابها على تويتر: “الواحد ما بقى بدّو شي من هالدّني الا انو يضلّ بصحّتو ويعيش بطمأنينة وبسلام نفسي وراحة بال.. وايّا شي تاني.. طزززز”. وختمت التغريدة بهاشتاغ #مافي_شي_بيستاهل

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التغريدة فاجأت المتابعين خاصة انها تضمنت كلاماً غامضاً حيث أنها لم توضح فيها هل تعاني من أي مكروه؟ بالاضافة الى استعمالها كلمة “طز” المستغربة من نيكول الا ان كانت تعاني من ضغط نفسي كبير.

من جهة أخرى، تعمل نيكول على أغنيتين إحداهما باللهجة المصرية والثانية باللبنانية. وكشفت نيكول انها تحاول أن تجد موضوعات ظريفة وقريبة من القلب وتعبر عن الناس حتى تقدم عملاً مميزاً، وليس من أجل التواجد فقط، فهذا لا يعنيها أبدًا.

نذكر ان “سابا” كانت قد حضرت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مؤخراً في مصر وتألقت على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة.