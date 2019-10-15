متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة السورية كندة علوش، القصة الحقيقة وراء اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًة أنها حزينة للغاية بسبب ما يحدث على السوشال ميديا حيث تم اتهامها من رواد مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بأنها إخوانية وضد الجيش السوري خاصًة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا.
وأكدت كندة علوش، في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنها لم تعتزل مواقع التواصل بالمعنى الذي فهمه البعض ولكنها أرادت الابتعاد بعض الشيء بسبب إطلاق الاتهامات بدون دلائل خاصًة أنها لا تحب الحديث في السياسة.
وأشارت كندة علوش، إلى أنها تقدس الوطن فقط، ولا تقف مع فصيل معين على حساب الآخر، مضيفًة: "يكفينا حروبًا ونزاعات".
ونوّهت "علوش" إلى أنها لا تحب في السوشال ميديا التدخل في شؤون الآخرين، مشددًة على أنها لم يعد لديها طاقة لتحمل ما يقوله الجمهور تجاهها من اتهامات ولذلك أرادت عمل كنترول على ذلك.
وعن حياتها الخاصة قالت إنها تحاول هذه الفترة الاهتمام بابنتها "حياة" خاصًة أنها قررت التفرغ تمامًا لها حتى أنها رفضت العديد من العروض الفنية كي لا تؤثر على تربيتها.
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش كان فيلم "الأصليين" والذي شاركت فيه كضيفة شرف، وشاركها البطولة منة شلبي وماجد الكدواني وخالد الصاوي
كانت هذه تفاصيل خبر كنده علوش: ابتعدت عن السوشال ميديا بسبب اتهامي دون دلائل.. ويكفينا حروب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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