منّة فضالي: كنت عايزة أموّت إياد نصار.. ولم أكن أتوقّع هذا النجاح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة المصرية منة فضالي، إعجابها الشديد بفيلم "الممر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا من حيث الإيرادات وعلى شاشة التلفزيون عند عرضه خلال الأيام الماضية.

وقالت منّة في تصريح لـ"فوشيا": "كل المشاركين في العمل قدموا أدوارًا رائعة، مثل أحمد عز وأحمد رزق الذي أعتبره فاكهة العمل".

وأوضحت: "نحتاج إلى مثل هذه الأعمال في السينما والتي تساعد الشعب المصري على معرفة حقيقة أمور كثيرة، كما أنها تُنمّي روح الوطنية لدينا، فأنا على سبيل المثال دمّعت في أثناء مشاهدتي للفيلم".

وعن نجاح مسلسلها الأخير "قيد عائلي" قالت فضالي: لم أكن متوقعة هذا النجاح، سعيدة جدًا بردود الفعل على المسلسل ككل وليس دوري فقط".

Advertisements

وعن الشخصية التي تتمنى تجسيدها، قالت: "أتمنى تقديم عمل مثل جميلة بوحيرد، كلما شاهدته تمنيت أن أقدم عملًا مثله".

وتابعت: "التمثيل ليس أنني أظهر جميلة أو شيك، التمثيل هو أن أقدم أدوارًا لا تشبهني، مثلًا أرتدي ملابس بسيطة أو أن يتم حلق شعري وتعذيبي، ليست بالضرورة أن أكون جميلة حتى يصبح الدور جيدًا".