أنغام تتصالح مع ابنها الأكبر بعد فترة انقطاع رغم تهديده لزوجها أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة أنغام عن تصالحها مع ابنها الأكبر عمر عارف بعد فترة من انقطاع التواصل بينهما وهجوم الأخير العلني على زوجها أحمد إبراهيم.

وفاجأت أنغام جمهورها بأول ظهور لها مع ابنها الأكبر عمر عارف بعد الجدل الذي أثير حول علاقتهما في الشهور الأخيرة، وأعلنت تصالحها مع ابنها بنشرها صورة حديثة لها مع ومع ابنها الأصغر عبد الرحمن، والذي ظهر معها مؤخراً في حفلاتها على العكس من أخيه الأكبر.

وأكدت أنغام تصالحها مع نجلها الأكبر بنشرها الصورة على حسابها بفيسبوك والتي علقت عليها قائلة: "حبايبي"، ولاقت تفاعل كبير من قبل المعلقين خاصة بسبب اهتمام الجمهور بعلاقة أنغام مع ابنها الذي صدم الجميع بهجومه العلني على زوجها الموزع أحمد إبراهيم وكذلك بإلغائه متابعة والدته على حسابه بانستقرام.

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وكان عمر عارف الابن الأكبر لأنغام قد نشر أكثر من رسالة ضد أحمد إبراهيم زوج أنغام وهدده بفضح أمره علناً وقال إنه لا يحترمه ويحتقره، والتزم الأخير الصمت وعدم الرد على هجوم ابن زوجته عليه، قبل ان يعود التواصل بين أنغام وابنها والذي اعتبره البعض تمهيد لتصالح ابنها مع أحمد إبراهيم أيضاً.

وعلى الجانب الفني تستعد أنغام لإحياء عدة حفلات في الفترة المقبلة وعلى رأسها حفل بالقاهرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر بمركز المنارة، وكذلك تستعد لحفل غنائي في موسم الرياض مع محمد حماقي، وأعلنت مؤخراً عن إحيائها لحفل مع وائل جسار في الكويت الشهر المقبل، وتعمل أنغام حالياً على تصوير أغنية "ياريتك فاهمني" مع المخرجة انجي جمال.

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