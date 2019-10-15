محمد رمضان يؤكد أنه في أول زيارة للملكة السعودية وجد التقدير وحُسن الاستقبال

نشر الفنان محمد رمضان ، صور استقباله في الرياض استعدادا لإحياء أولي حفلاته بالسعودية، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير “إنستغرام” .

وعلق رمضان على الصور قائلاً: “في أول زيارة لمدينة الرياض وجدت التقدير وحُسن الاستقبال والحب الشديد لبلدي ولشخصي.. ربنا يديم المحبة وانتظروا حفلتي الأولى في السعودية في أول تشرين الثاني/نوڤمبر إن شاء الله”.

وظهر فى صور استقباله المطرب محمد عبده، سالم الهندي، رابح صقر، حسين الجسمي، ماجد المهندس، عبدالله الرويشد، أصالة .

يأتي هذا بعدما أثارة الفيديو الذي نشره محمد رمضان أول أمس وهو يقود طائرة، أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية أنه تحققت من الفيديو المنشور وتأكدت من صحته، وأنه تم بالفعل في طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصري.

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وعليه قررت وزارة الطيران المدني إيقاف الطيار ومساعده لحين التحقيق معهما في هذه المخالفة الجسيمة، وتوجيه تهمة ارتكاب فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران لهما.



وقد أثار مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان، على صفحته الشخصية أول أمس على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وهو على متن طائرة أثناء ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل غنائي، وظهر رمضان وهو يدخل في غرفة القيادة بالطائرة، ويقوم بقيادة الطائرة، في حين أكد الشخص الذي يقوم بتصويره: ” والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي”.

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