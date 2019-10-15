رانيا فريد شوقي تؤكد أنها في مرحلة الاستسلام وتكشف سبب أمنيتها إنجاب ولد

قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، إنَّ مسرحية "الملك لير" التي تشارك في عروضها مع النجم يحيى الفخراني، أخرجت جزءًا كبيرًا من طاقتها التمثيلية، مشيرةً إلى أنّها من الأعمال التي أضافت إليها كثيرًا.

وأضافت رانيا في تصريحاتٍ إعلامية، أنَّ الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي كان يشارك ضمن طاقم عمل المسرحية، كان يتمتع بقبول غير عادي، ولم يجعلهم يشعرون يومًا أنه مريض، رغم أنّه بالفعل كان مريضًا.

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وعن علاقتها بابنتيها فريدة وملك، قالت ضاحكةً: "أعاني معهما في البحث عن متعلقاتي الخاصة بأدوات التجميل، حينها أقول لنفسي لماذا لم أنجب ولدًا؟، حينها ستكون هذه المشاكل غير موجودة".

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وعلّقت الفنانة المصرية على ابتعادها عن السينما تمامًا واقتصار عملها على الدراما والمسرح، كما تحدّثت عن تفاعلها مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وردّها على التعليقات وعن الفنانين الذين تتمنى أن تتعاون معهم فنيًا.

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