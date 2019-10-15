نبيل الحلفاوي يجد حلًا لمركز الهجوم في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

رد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، على أحد متابعيه الذي سأله عن حلٍ لأزمة الهجوم في منتخب مصر.

وكتب الحلفاوي: "مصطفى محمد وصلاح محسن"، في إشارة منه لمصطفى محمد مهاجم الزمالك، وصلاح محسن مهاجم الأهلي.

ولعب منتخب مصر مع منتخب بتسوانا، في مباراة ودية جمعت بينهما، وفاز منتخب مصر 1-0، بهدف سجله حمدي فتحي.

