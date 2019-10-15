هذا ما قاله زاب ثروت عن محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشر المطرب زاب ثروت عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" فيديو للمطرب محمد منير، أثناء تأدية الأخير لأغنية.

وكتب ثروت في تعليقه على الصورة: "محمد منير أكتر فنان بحبه في الدنيا.. إيه الجمال ده، الشعب حبيبي وشرياني، أهداني بطاقة شخصيّة، من غيره الدنيا وقباله قدامي جزائر وهميّة".

وطرح ثروت مؤخرًا أكثر من أغنية منفردة بمشاركة أكثر من فنان، منهم أغنية "فارس" وشاركه الغناء الفنان أحمد شيبة وحققت 9 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وأغنية "الصحاب" وشاركه الغناء الفنان حمزة نمرة، وحققت 15 مليون مشاهدة على "يوتيوب".