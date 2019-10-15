تراند اليوم : بعد الأخبار عن إصابته بمرض خطير .. الكشف عن الحالة الصحية لـ"عادل إمام"

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام تفيد بإصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بمرض خطير.
وكان مقرر عرض مسلسل "فلانتينو" لعادل إمام ضمن الموسم الرمضاني الماضي إلا أن تصويره توقف قبل أشهر لأسباب غير معروفة.
و ردت الفنانة "لبلبة" على تلك الأنباء نافية صحتها على الإطلاق.
وقالت في تصريحات تلفزيونية: "عادل بخير و زي القمر ، ولسة كنت معاه من كام يوم".
وأضافت: "هو دلوقت بيكمل تصوير مسلسله الجديد".
وكان مقرر عرض مسلسل "فلانتينو" لعادل إمام ضمن الموسم الرمضاني الماضي إلا أن تصويره توقف قبل أشهر لأسباب غير معروفة.