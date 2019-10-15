تراند اليوم : بعد الأخبار عن إصابته بمرض خطير .. الكشف عن الحالة الصحية لـ"عادل إمام"

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام تفيد بإصابة الفنان المصري الكبير عادل إمام بمرض خطير.

و ردت الفنانة "لبلبة" على تلك الأنباء نافية صحتها على الإطلاق.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: "عادل بخير و زي القمر ، ولسة كنت معاه من كام يوم".

وأضافت: "هو دلوقت بيكمل تصوير مسلسله الجديد".

وكان مقرر عرض مسلسل "فلانتينو" لعادل إمام ضمن الموسم الرمضاني الماضي إلا أن تصويره توقف قبل أشهر لأسباب غير معروفة.

