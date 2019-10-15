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ميرنا وليد - بيروت - بعدما انتشرت صورة له في المستشفى على مواقع التواصل الإجتماعي، طمأن الممثل فؤاد حسن المعروف بشخصية "زغلول" محبيه عن عاما صحته وأنه غادر المستشفى منذ يومين وصحته أصبحت أفضل.
وفي اتصال هاتفي، وضّح حسن لموقع "الفن" أنه أصيب بجلطة في عينه أدت الى العمى وأجرى عملية جراحية في عينه إستعاد من بعدها القليل من نظره.
وأكّد فؤاد أن الممثل صلاح تيزاني المعروف بشخصية "أبو سليم" لم يتركه وظلّ يرافقه من مستشفى الى أخرى ومن عيادة حكيم الى أخرى.
الجدير ذكره أن الممثل أبو سليم تجاوز 91 عاما وظلّ الى جانب زميله بفعل الصداقة والقويّة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- فؤاد حسن "زغلول" يطمئن محبيه على صحته و"أبو سليم" ملاكه الحارسخاص الفن-غادة رجب: سجلت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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