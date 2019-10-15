موجز "الفن": أحلام طلبت إلغاء مشاركتها من "ذا فويس".. وبوسي ممنوعة من السفر وتتلقى إنذاراً

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص الفن- أدهم نابلسي وزياد برجي معا وتحضيرات نوال الزغبي أوشكت على الإنتهاء خاص بالفيديو- شيراز :اللي عم بيصير بيوجع القلب وهذا ما حدث بيني وبين إليسا بوسي ممنوعة من السفر بقرار قضائي.. والنقابة تتلقى انذاراً لشطب عضويتها أحلام طلبت إلغاء مشاركتها من "ذا فويس" وهذا ما حصل دنيا بطمة تمنع التعليق على رقصها وهل السبب تقليدها ميريام فارس؟ تعليق قاس لأحمد سعد وأصالة تؤيده..فهل قصد سمية الخشاب؟ جاكي شان يطالب بتصوير فيلم جديد له في السعودية المزيد المزيد

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