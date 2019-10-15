شاهد.. مراسلة تبكي على الهواء اثناء تغطيتها حرائق لبنان!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 06:56 صباحاً - لم تتمالك الاعلامية اللبنانية حليمة طبيعة دموعها على الهواء اثناء تغطيتها للحرائق المشتعلة في منطقة الشوف في جبل لبنان.
وظهرت حليمة طبيعة، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبكي وتقول “المشهد مبكي هنا المشهد مبكي في الدامور مش قادرة اتمالك نفسي الناس عم تصرخ في بيوتها والنار فاتت عالبيوت وحاصرت الناس”.
يذكر ان مناطق عديدة في لبنان تشهد حرائق ضخمة في هذه الاثناء فيما من المنتظر ان تعمل طائرتان قبرصيتان على المساعدة في اخماد هذه الحرائق مع ساعات الفجر الاولى.
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