شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HBO تكشف عن عملها على مسلسلين جديدين للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO Max عن طلبها مسلسلين تليفزيونيين جديدين هما Craftopia و Karma للأطفال، حسبما نشر موقع " Tv Series Finale".

وسيكون Karma هو برنامج المسابقات الذى يستمر لمدة ساعة، ويشترك فيها ستة عشر متسابقًا، تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا، من خارج الشبكة لحل الألغاز والتغلب على التحديات الجسدية، مع وضع القوانين.

أما عن مسلسل Craftopia، فهو يدور حول أطفال تراوح أعمارهم بين 9 و 15 عامًا الذين يستخدمون خيالهم أمامهم، ويجعلون أحلامهم تتحقق في استوديو سحري.

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وطلبت شبكة HBO Max ثماني حلقات لكل من Karma و Craftopia، ومن المقرر إطلاق خدمة البث في ربيع 2020.

ويذكر أنه تم تجديد مسلسل الكوميديا Search Party للموسم الرابع قبل العرض الأول للموسم الثالث، بالإضافة إلى ذلك سينتقل العرض من قناة TBS إلى خدمة البث المباشر HBO Max، وذلك بسبب نسب المشاهدة الضعيفة.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم الثالث في ربيع 2020، مسلسل Search Party من بطولة علياء شوكت، جون رينولدز، جون ايرلى، ميريديث هاجنر، هال براندون ميشيل، كلير ماكنولتي، رون ليفينجستون، جيفري سيلف.

ويدور حول شخصيات دوري وبورتيا وإليوت ودرو الذين سيكون عليهم التعامل مع العواقب الكارثية في محاولة منه للوصول إلى زميلتهم المفقودة شانتال، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".