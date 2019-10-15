جيني اسبر بالاشقر.. ببساطة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 05:51 صباحاً - كشفت الفنانة السورية جيني اسبر عن احدى اطلالاتها في الجزء الثاني من مسلسل “ببساطة”. ونشرت جيني اسبر، عبر حسابها على انستغرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة الشعر الاشقر وعلقت عليها “ببساطة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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