حفل ختام مهرجان الإسكندرية بحضور نجوم الفن.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أقيم حفل ختام الدورة الـ35 من مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تحمل اسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، مساء الأحد 13 أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم افن.
وشهد الحفل تكريم عدد من النجوم منهم الفنانة لبلبة، والفنان سامح الصريطي، والفنانة وفاء عامر، وغيرهم من نجوم الفن المصريين والعرب.
وحضر الحفل كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وصبري فواز، وطارق عبدالعزيز، ومحيي إسماعيل، وعبدالرحيم كمال، وعلاء قوقة، وناصر عبدالرحمن، ولوسي، ومنال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، وأيمن زيدان، وغيرهم.
وكان قد شارك في أقسام المهرجان ٢٥ دولة متوسطية وعربية من خارج المتوسط في أربع مسابقات هي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، ومسابقة الفيلم المتوسطي القصير، ومسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل نور الشريف، ومسابقة دول البحر المتوسط للفيلم الطويل.
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