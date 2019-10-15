عبير صبري في جلسة تصوير على الدراجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية عبير صبري لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب الجمهور.

عبير ظهرت في الصور بإطلالة ناعمة وشقية، حيث ركبت الدراجة، وهي ترتدي جمبسوت ذهبي، بينما كشفت عن كتفيها بدلال، واختارت تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم.

الفنانة المصرية تلقت عبارات الغزل من جمهورها الذي استحسن طلتها، كما تغزل فيها أصدقائها بالوسط الفني ومنهم الفنانة زينة ونجمة مسرح مصر ويزو.

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الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع الفنان ظافر عابدين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

عبير شاركت في حكاية تحمل اسم «براد شاي»، ونجحت من خلال شخصية «راوية»، وشاركها العمل الفنان هاني عادل.

عبير كشفت مؤخرا عن استعدادها للعودة للسينما من خلال فيلم جديد مع المخرج مجدي أحمد علي، والذي شاركت معه من قبل في فيلم «البطل»، مع الفنان أحمد زكي، وفيلم «عصافير النيل»، مع مصطفى قمر.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها السينمائية فيلم «اللي اختشوا ماتو»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، وهيدي كرم وسلوى خطاب.