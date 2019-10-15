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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أكد المُنجم الهندي المعروف أشاريا فينود كومار، أن أحداث غير سارة في طريقها لنجم الهند الكبير أميتاب باتشان في الفترة من يناير إلى فبراير 2020، مؤكداً أنه سيُبتلى بأزمة صحية حادة، ولكن سرعان ما يسترد عافيته، ويعود الى سابق عهده.
وقال فينود كومار إن توقعات الأبراج للعام الجديد، تحمل مؤشرات مثيراً للغاية فيما يتعلق بصحة نجم “شولاي” في الأيام المقبلة، بحسب ما نقله موقع jansatta الهندي، عن صفحة كومار الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وأضاف فلكي المشاهير، مخاطباً الميجاستار الكبير:أنه إذا قمت بممارسة التمارين قليلاً ، فستحافظ على لياقتك، وكتب أشاريا “عيد ميلاد سعيد لنجم جائزة Dadasaheb Phalke، تولد دائما الأساطير مع النجوم الكبار.
وتابع حديثه لباتشان: “نقول دائما في علم التنجيم، النجوم أنفسهم يعرفون متى تولد الأسطورة، أنت واحد من هذه الأرقام. حياتك تشبه كتاب مفتوح، لك الكثير من الحب والاحترام. سيكون هذا العام 2019-2020 مميزًا جدًا بالنسبة لك”.
كان باتشان، قد احتفل الجمعة بعيد ميلاده السابع والسبعين، إذ ولد النجم الهندي الشهير في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر عام 1942، في مدينة “الله أباد بالهند”، عمل في السينما الهندية وقدم نجاحات عديدة ليصبح واحدًا من أشهر نجوم السينما الهندية في تاريخها.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي هندي شهير يتوقع انتكاسة صحية لأميتاب باتشان في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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