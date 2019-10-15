آن هاثاواي تتألق خلال فترة الحمل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة الأمريكية آن هاثاواي، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا تكشف من خلالها فترة حملها في شهورها الأخيرة.

النجمة العالمية هاثاواي، نشرت صورة لها بفستان أبيض ببطن منتفخ مع المكياج الصارخ، واللافت أن النجمة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار لم تكسب وزنا زائدًا خلال فترة حملها.

وكانت آن هاثاواي أعلنت عن حملها في طفلها الثاني من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ببطن منتفخ.

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وعلقت آن هاثاواي، الحاصلة على جائزة الأوسكار قائلة: هذا ليس لفيلم، وبجانب المزاح لكل الأشخاص الذين يعانون في مشاكل من الإنجاب، يرجي العلم أن حملي لم يسر على الخط المستقيم، أرسل لكم المزيد من الحب.

وكان العرض المسرحي Sea Wall / A Life ، مؤخرا، بمسرح برودواي بمدينة نيويورك الظهور الرسمي الأول للنجمة والممثلة الأمريكية آن هاثاواي، وذلك بعد إعلانها عن حملها لطفلها الثاني.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت لقطات لآن، التي حضرت للعرض المسرحي برفقة زوجها آدم شولمان، وكان ظاهرها عليها آثار الحمل.

وسبق أن أعلنت آن قبل ظهورها بالعرض المسرحي، عن حملها عبر صورة نشرتها لنفسها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام.